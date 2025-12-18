Detienen a dos generadores de violencia en Monterrey

Las autoridades ya buscaban a los sospechosos, pues se presume que forman parte de un grupo delictivo, en el que fungen labores como generadores de violencia.

Gracias a tareas tácticas policiales, el Grupo de Coordinación Metropolitana realizó la captura de dos hombres, al sur de la ciudad de Monterrey.

Los hechos se registraron por la noche del martes en la colonia Estanzuela, en donde los policías ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil; pusieron en marcha un dispositivo estratégico para localizar a los probables infractores que merodeaban la zona.

Cuando llegaron al cruce de las calles Cañón Grande y Cañón del Huajuco encontraron dos hombres jóvenes, los cuales eran parecidos a las personas que buscaban las autoridades; por lo cual los interceptaron.

Los sujetos se identificaron como Miguel “N", de 29 años de edad y Rosbil “N", de 23. En sus pertenencias había diversos indicios que fueron decomisados, tales como: dos armas cortas abastecidas con 15 balas; 43 bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana, y 27 dosis de una sustancia sólida granulada parecida al cristal.

Las autoridades policiales ya buscaban a los sospechosos, pues se presume que forman parte de un grupo delictivo, en el que fungen labores como generadores de violencia.

Por lo anterior fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.