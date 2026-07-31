Detienen a dos generadores de violencia en Anáhuac

Tras el aseguramiento, ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones

Un hombre y una mujer considerados como presuntos generadores de violencia fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil durante un operativo de vigilancia realizado en el municipio de Anáhuac.

La captura ocurrió en el cruce de las calles César E. Alaniz y Algodones, en la zona Centro, donde los oficiales detectaron un vehículo Hyundai Sonata que circulaba sin placas y era conducido de manera errática, por lo que le marcaron el alto.

Los ocupantes fueron identificados como Jaziel "N", de 35 años, y Thelma "N", de 25. Durante una inspección, los policías les aseguraron un chaleco balístico, cuatro cargadores para arma larga abastecidos con 30 cartuchos cada uno, además de diversos envoltorios con hierba con características de la marihuana.

Tras el aseguramiento, ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.