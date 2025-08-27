Detienen a dos en Pesquería por usar motos con series alteradas

Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades por su presunta participación en hechos con características de delito equiparable al robo de vehículo

Elementos de la Policía de Pesquería detuvieron a dos hombres que se desplazaban con motocicletas que presentaban placas y números de serie alterados.

El primer hecho ocurrió en la colonia Madiba, donde los uniformados observaron a un hombre empujando una motocicleta color negro con líneas moradas y blancas.

Al solicitarle la documentación, el sujeto, identificado como Rogelio “N”, de 30 años, presentó inconsistencias, porque la placa de circulación y la copia de la carta factura correspondían a un vehículo distinto al que llevaba.

Tras verificar, se confirmó que la placa correspondía a una motocicleta diferente, color blanco y verde con número de serie distinto, mientras que la unidad asegurada presentaba alteraciones en el chasis.

En el segundo hecho, policías detectaron a un hombre que empujaba una cuatrimoto color azul marino, con chasis en color negro, obstruyendo la vialidad sobre la Avenida San Francisco.

El sujeto fue identificado como Heriberto “N”, de 25 años, quien no presentó documentos que acreditaran la posesión legal del vehículo.

Tras realizar una inspección a la unidad carecía de número de serie en motor, chasis o carrocería, lo que constituye una alteración en sus medios de identificación.

Ante estas situaciones, ambos sujetos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes por su presunta participación en hechos con características de delito equiparable al robo de vehículo.