Detienen a dos en moto con armas y droga; daban cristalazos

La Policía de Monterrey logró su captura tras una investigación en la que se les relacionaba con cristalazos a autos en el centro regio

En una persecución en el centro regio, la Policía de Monterrey detuvo a dos jóvenes que circulaban a bordo de una motocicleta, que fue reportada porque con ella se cometían robos tipo cristalazo, y al capturarlos les encontraron 12 envoltorios de hierba verde con las características de la mariguana.

La captura de Christian Daniel D., de 19 años de edad, y Christopher Williams T., de 25 años, fue poco antes del mediodía, en la calle Padre Mier, entre Cuauhtémoc y Pino Suárez, en el centro de la ciudad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando les reportan a dos masculinos a bordo de una motocicleta Honda tipo Cargo 150, color rojo, sin placa de circulación.

Cuando los detectan, les marcan el alto, el conductor acelera y luego tratan de huir corriendo.

Al realizarles una inspección, les localizan entre sus pertenencias una mochila de repartidor de una aplicación digital y 12 bolsas de plástico con hierba verde.

Las autoridades realizan las investigaciones de los robos tipo cristalazo que han cometido en un estacionamiento de un negocio de comida rápida, que se ubica en Cuauhtémoc e Hidalgo, el 15 de abril, el 8 y 23 de julio y el 17 de septiembre de este año.

Estas acciones son parte de la estrategia "Escudo", de la actual administración municipal, para brindar mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

Ambos jóvenes fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.