Fue en la colonia Villas de Alcalá donde elementos de la División Antisecuestros de la Agencia Estatal de Investigaciones encabezaron el operativo

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Dos cateos simultáneos en Ciénega de Flores resultaron en el arresto de un par de presuntos integrantes de un grupo dedicado a extorsión.

Durante el operativo, se informó extraoficialmente, fue decomisado además armamento y múltiples dosis de droga.

Realizan cateos en dos inmuebles de Villas de Alcalá

Fue en la colonia Villas de Alcalá donde elementos de la División Antisecuestros de la Agencia Estatal de Investigaciones encabezaron el operativo.

Los inmuebles inspeccionados estaban contiguos uno del otro en el cruce de las calles Río Santa Cruz y Río Lerma.

Al interior, la autoridad también aseguró dispositivos eléctricos como celulares y computadoras que estarían relacionadas con las actividades delictivas de la banda.

Operativo deriva de una denuncia por extorsión

Inicialmente, había trascendido que la incursión de la Fiscalía obedecía a una privación ilegal de la libertad al interior de los inmuebles.

Sin embargo, posteriormente se detalló que el operativo derivó de una carpeta de investigación por una denuncia por extorsión.

A los domicilios habrían llegado los sospechosos para operar desde hace aproximadamente cuatro meses, refirió una fuente.