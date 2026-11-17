Los oficiales encontraron daños en la bóveda y la caja fuerte, así herramientas que presuntamente habrían utilizado para intentar abrirla

Por presuntamente intentar robar la caja fuerte de una tienda de conveniencia, dos empleados fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Vialidad de Salinas Victoria.

Los detenidos, identificados como Silverio “N”, de 37 años, y Yesenia “N”, de 34, habrían ocasionado daños a la bóveda y a la caja fuerte del establecimiento ubicado en la colonia Mission.

Los hechos ocurrieron en la tienda localizada sobre la calle Luis Donaldo Colosio, en su cruce con la carretera a El Carmen.

Personal de la empresa señala a los empleados

Al llegar al sitio, los policías fueron alertados por personal de Protección Laboral Patrimonial de la empresa, quienes señalaron a los dos colaboradores como presuntos responsables.

Durante la inspección, los oficiales encontraron daños en la bóveda y la caja fuerte, así herramientas que presuntamente habrían utilizado para intentar abrirla.

Ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por el delito de daño en propiedad ajena y lo que resulte.