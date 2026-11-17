Por presuntamente intentar robar la caja fuerte de una tienda de conveniencia, dos empleados fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Vialidad de Salinas Victoria.
Los detenidos, identificados como Silverio “N”, de 37 años, y Yesenia “N”, de 34, habrían ocasionado daños a la bóveda y a la caja fuerte del establecimiento ubicado en la colonia Mission.
Los hechos ocurrieron en la tienda localizada sobre la calle Luis Donaldo Colosio, en su cruce con la carretera a El Carmen.
Personal de la empresa señala a los empleados
Al llegar al sitio, los policías fueron alertados por personal de Protección Laboral Patrimonial de la empresa, quienes señalaron a los dos colaboradores como presuntos responsables.
Durante la inspección, los oficiales encontraron daños en la bóveda y la caja fuerte, así herramientas que presuntamente habrían utilizado para intentar abrirla.
Ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por el delito de daño en propiedad ajena y lo que resulte.