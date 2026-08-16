Detienen a dos con presunta droga; los investigan por robos

Uno de los detenidos es investigado por su presunta participación en diversos robos a personas cometidos en el Centro de Monterrey.

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Dos hombres fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendidos mientras se agredían mutuamente en calles del Centro de la ciudad; al ser detenidos, presuntamente les localizaron 12 bolsas con una sustancia similar al cristal.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Luis Mora y Colegio Civil, donde fueron detenidos Édgar Adrián G., de 26 años, y Rafael R., de 45.

De acuerdo con el reporte policial, los elementos realizaban labores de prevención y vigilancia cuando observaron a los dos hombres golpeándose, por lo que descendieron de la unidad para intervenir y conocer el motivo de la pelea.

Sin embargo, ambos sujetos presuntamente reaccionaron de manera agresiva contra los oficiales, por lo que fueron sometidos y detenidos.

Durante una revisión, los policías localizaron entre sus pertenencias 12 bolsitas que contenían una sustancia sólida con características similares a la droga conocida como cristal.

Además, uno de los detenidos es investigado por su presunta participación en diversos robos a personas cometidos en el Centro de Monterrey.

Entre estos casos se encuentra un robo registrado el pasado 3 de abril, en el cruce de Colón y Juan Méndez, donde uno de los sospechosos presuntamente sustrajo un billete a una persona que se encontraba dormida en una parada de camiones.

El hecho habría quedado registrado por cámaras del C4 de Monterrey.

Los dos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.