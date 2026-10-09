Detienen a dos con metanfetamina y armas en Apodaca

La FGR ejecutó una orden de cateo en un domicilio de la colonia Villa de San Carlos, donde fueron detenidas dos personas y asegurados diversos indicios

La Fiscalía General de la República (FGR) en Nuevo León aseguró aproximadamente dos kilos de metanfetamina, un arma de fuego y cartuchos durante un cateo realizado en un domicilio ubicado en la colonia Villa de San Carlos, en el municipio de Apodaca.

Durante la diligencia, elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron un arma de fuego, 13 cartuchos, una réplica de arma tipo pistola de gas y un cargador.

También fueron localizadas tres bolsas con aproximadamente dos kilos de metanfetamina, 24 pastillas de clonazepam, 3,500 pesos en efectivo, un vehículo, cuatro teléfonos celulares y una báscula digital.

La diligencia se realizó como parte de una investigación por la probable comisión de delitos contra la salud y relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En el operativo fueron detenidas dos personas, quienes quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional brindaron seguridad perimetral durante la ejecución del cateo.

La FGR informó que las personas detenidas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.