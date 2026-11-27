Los detenidos, de 21 y 26 años, son investigados por presuntas extorsiones a encargados de bares y estar relacionados con el robo de equipo de videovigilancia

Dos jóvenes fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que les encontraran 29 bolsas con hierba verde con características de la marihuana y un arma de fuego, durante un operativo de vigilancia en el centro de la ciudad.

Los detenidos fueron identificados como Rubén Patricio “N”, de 21 años, y Édgar Eduardo “N”, de 26, quienes fueron interceptados en el cruce de Julián Villarreal y Arteaga.

De acuerdo con el reporte policiaco, los oficiales de Operaciones Especiales realizaban recorridos de prevención cuando observaron a los dos hombres discutiendo en la vía pública, por lo que se acercaron para conocer la situación.

Sin embargo, ambos se habrían molestado ante la presencia de los uniformados, quienes posteriormente realizaron una revisión de sus pertenencias y localizaron, en dos mochilas, un arma de fuego y los 29 envoltorios con la presunta droga.

La corporación informó que los detenidos son investigados por su presunta participación en actividades que generan violencia en la zona metropolitana, así como por supuestamente extorsionar a encargados de bares del primer cuadro de la ciudad de Monterrey.

Además, las autoridades los relacionan con el robo de un aparato DVR de un sistema de videovigilancia al interior de un negocio, ocurrido el pasado 25 de septiembre.

Finalmente, los dos jóvenes fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.