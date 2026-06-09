Detienen a dos con droga; los ligan a robos tipo cristalazo

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la corporación municipal y posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente les encontraran varias dosis de una hierba con características similares a la mariguana durante una intervención realizada en la colonia Niño Artillero. Además, autoridades investigan su posible participación en diversos robos tipo cristalazo cometidos en la ciudad.

La detención ocurrió alrededor de las 23:30 horas en el cruce de las calles Martín Carrera y Mariano de la Garza, cuando oficiales que realizaban recorridos de vigilancia detectaron un automóvil Chevrolet Aveo amarillo con placas de circulación RVC-642-C que circulaba a exceso de velocidad y realizaba frenados repentinos.

De acuerdo con el reporte oficial, los policías marcaron el alto al conductor para realizar una revisión preventiva. En el vehículo viajaban Alan Alfonso A., de 31 años, y Juan Martín V., de 60 años.

Durante la inspección, los agentes localizaron seis bolsas de plástico transparente que contenían una hierba verde con características similares a la mariguana, por lo que ambos fueron asegurados.

Trascendió que al verificar la información relacionada con el vehículo, las autoridades detectaron que la unidad aparece vinculada a diversas investigaciones por robos cometidos mediante la modalidad conocida como cristalazo, en la que se rompen los cristales de vehículos estacionados para apoderarse de objetos de valor.

Entre los casos que se indagan se encuentra un robo registrado el pasado 3 de mayo en Plaza Sikara, ubicada en la colonia Cumbres Madeira, donde fueron sustraídos diversos artículos del interior de un automóvil.

Asimismo, fuentes policiales señalaron que ambos hombres cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de robo, situación que también fue notificada a las autoridades correspondientes para su seguimiento legal.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la corporación municipal y posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para establecer si existe alguna relación con los robos que se les atribuyen.