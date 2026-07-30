Detienen a dos con droga; los investigan por robo en Cumbres

De acuerdo a las autoridades, ambos detenidos cuentan con las características de haber participado en un robo a casa habitación en el segundo sector de Cumbres

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Dos hombres fueron arrestados por elementos de la Policía de Monterrey tras ser sorprendidos en posesión de presunta droga y, de acuerdo con las investigaciones, estarían relacionados con un robo cometido en una vivienda de la colonia Cumbres.

La detención de José “N”, de 23 años, y Jairo “N”, de 26, se registró alrededor de las 14:00 horas en el cruce de Prolongación Coahuila y Senadores, en la colonia Independencia.

Los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia cuando observaron a los dos hombres alterando el orden en la vía pública.

Al intervenir para dialogar con ellos, presuntamente reaccionaron de manera agresiva e insultaron a los policías, quienes les practicaron una revisión preventiva y localizaron siete envoltorios con una sustancia con características similares al cristal.

Tras su aseguramiento, las autoridades establecieron que ambos coinciden con las características de los presuntos responsables de un robo a casa habitación ocurrido el pasado viernes en el segundo sector de la colonia Cumbres, donde fueron sustraídos 200 mil pesos en efectivo y un arma de fuego calibre .22.

Las investigaciones indican que los sospechosos se presentaban en el sector ofreciendo trabajos de albañilería y, al detectar una vivienda sin ocupantes, presuntamente forzaron la puerta de acceso con una barra de acero para ingresar al inmueble.

Un tercer implicado los esperaba a bordo de un automóvil Nissan Versa gris.

El propietario descubrió el robo luego de recibir una notificación con la fotografía tomada por un repartidor que entregó un paquete en el domicilio.

Al observar la imagen, confirmó que quien recibió el envío era un desconocido, lo que permitió iniciar las investigaciones.

Como parte de las indagatorias, el vehículo utilizado para escapar fue localizado mediante el sistema de videovigilancia del C4 en el cruce de Aramberri y Villagómez, frente a la Alameda Mariano Escobedo, donde quedó asegurado.

Asimismo, las autoridades informaron que previamente fue ubicado el conductor de un taxi de aplicación que trasladó a los sospechosos a la zona del robo.

El hombre fue presentado por una falta administrativa mientras se determina si tuvo alguna participación en los hechos.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes.