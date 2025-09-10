Detienen a dos con credenciales falsas de la SEDENA en San Pedro

Al revisar el auto detectaron un cargador de arma de fuego, un dron y frecuencias sin poder acreditar legalmente su procedencia

Dos hombres fueron detenidos por la Policía de San Pedro por la portación de identificaciones falsas y cargadores para arma de fuego

Gracias a trabajos de Inteligencia los uniformados detenctaron un automóvil Charger color negro que se encontraba estacionado en el cruce de Vasconcelos y Conquistadores, el cual no portaba placa delantera.

Al revisar el auto detectaron un cargador de arma de fuego, un dron y frecuencias sin poder acreditar legalmente su procedencia, además les fueron localizadas identificaciones del Instituto Nacional Electoral de diversos estados, así como credenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional apócrifas

Diego “N” y Leonel “N” de 40 y 44 años respectivamente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

Con estas acciones la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro reitera su compromiso de cero tolerancia para mantener un municipio seguro y en paz.