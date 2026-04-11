Detienen a dos con armas, cartuchos y radios en colonia Del Norte

Los oficiales observaron a un hombre que se encontraba afuera de una bodega con una bolsa tipo mariconera en color verde, lo que llamó su atención.

Dos hombres fueron detenidos en la colonia Del Norte, en Monterrey, luego de que presuntamente les fueran aseguradas armas de fuego, cartuchos útiles y equipos de radiocomunicación, durante un recorrido de vigilancia realizado por policías municipales.

Los hechos se registraron el jueves 9 de abril, alrededor de las 22:10 horas, en el cruce de Luis González Obregón y Guerrero, donde los oficiales observaron a un hombre que se encontraba afuera de una bodega con una bolsa tipo mariconera en color verde, lo que llamó su atención.

De acuerdo con el reporte, al aproximarse para realizar una inspección preventiva, otro individuo salió del inmueble, por lo que ambos fueron revisados por los uniformados.

Durante la inspección, presuntamente les fueron encontradas dos armas de fuego tipo escuadra calibre .380, así como dos cargadores abastecidos y un total de 29 cartuchos del mismo calibre. Además, se les aseguraron dos equipos de radiofrecuencia.

Los hombres fueron identificados como José Anselmo R., de 30 años, y Freddy L., de 47, quienes fueron detenidos en el lugar.

Tras su captura, ambos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

La intervención fue realizada por elementos de la Policía de Monterrey como parte de labores de patrullaje en la zona.