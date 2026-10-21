Detienen a dos con arma y presunta droga en la colonia Sarabia

Al ser abordados, ambos habrían reaccionado de manera agresiva, por lo que los uniformados procedieron a realizarles una revisión

Dos hombres fueron detenidos por policías de Monterrey luego de que presuntamente les encontraran un arma de fuego y varias dosis de droga mientras se encontraban en la vía pública, en la colonia Sarabia.

La detención de Jimmy Alexander “N”, de 27 años, originario de Honduras, y Jorge Alberto “N”, de 24 años, ocurrió en el cruce de Democracia y Jiménez.

Reporte policial señala una reacción agresiva durante la intervención

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales se acercaron a los hombres al observar que presuntamente se encontraban intoxicándose en la vía pública.

Al ser abordados, ambos habrían reaccionado de manera agresiva, por lo que los uniformados procedieron a realizarles una revisión.

Aseguran un arma y bolsas con presunta marihuana y cristal

Entre sus pertenencias localizaron un arma de fuego tipo escuadra, siete bolsas con hierba verde con características de la marihuana y otras 20 bolsitas con una sustancia sólida similar al cristal.

Los dos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.