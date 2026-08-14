Detienen a dos con arma de fuego tras presuntas amenazas

Los oficiales localizaron el vehículo y detuvieron a los tripulantes, identificados como Raúl Alexis “N”, de 20 años, y Ahilton “N”, de 28 años

Dos jóvenes fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente amenazaran con un arma de fuego a una persona en calles de la colonia Tampico, al oriente de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en la colonia Tampico

Los hechos se registraron alrededor de las 13:00 horas en el cruce de Aduana y Francisco Beltrán, donde los elementos realizaban un recorrido de prevención y vigilancia.

De acuerdo con el reporte policial, un hombre solicitó el apoyo de los uniformados y señaló a dos sujetos que viajaban a bordo de un Nissan Versa blanco, con placas SJD-785-C, a quienes acusó de haberlo amenazado al mostrarle una pistola.

Los oficiales localizaron el vehículo y detuvieron a los tripulantes, identificados como Raúl Alexis “N”, de 20 años, y Ahilton “N”, de 28 años.

Durante una revisión, los policías presuntamente localizaron entre sus pertenencias un arma de fuego tipo escuadra calibre .9 milímetros, un cargador y ocho cartuchos hábiles.

Quedan a disposición de las autoridades

Ambos jóvenes fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.

El vehículo también fue asegurado para continuar con las investigaciones relacionadas con los hechos.