Detienen a dos con 87 dosis de cristal en la colonia Industrial

Un joven y un menor de edad fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey tras encontrarles las dosis de droga

Dos presuntos distribuidores de droga fueron capturados con 87 dosis de cristal para ser comercializadas entre viciosos.

Víctor Alberto, de 26 años, y un menor de 17, operaban en calles de la colonia Industrial, en Monterrey.

De acuerdo a las investigaciones se presume que su influencia llegaba hasta el primer cuadro de la ciudad.

Los dos detenidos fueron capturados en el cruce de las calles José Maria Bocanegra y Amado Nervo.

Los inculpados fueron sorprendidos por policías de la ciudad de Monterrey, siendo trasladados a la celdas municipales y puestos a disposición del Ministerio Público.