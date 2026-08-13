Detienen a dos con 70 dosis de presunto cristal en Santiago

La captura se registró durante un operativo de vigilancia por parte de elementos de la Policía de Santiago, en la colonia Los Rodríguez

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago, luego de que presuntamente les localizaran 70 bolsitas con una sustancia cristalina con características similares al cristal, durante un operativo de vigilancia en la colonia Los Rodríguez.

La detención ocurrió sobre la calle 4 Caminos, donde los policías observaron a dos hombres, uno de ellos intentando encender una motocicleta Italika que no contaba con placas ni luces, mientras el segundo permanecía a su lado con una bolsa.

Al solicitarles la documentación de la motocicleta, ambos se negaron a proporcionarla, por lo que los oficiales realizaron una inspección.

A David “N”, de 28 años le localizaron una mochila negra con 50 bolsitas de presunta droga, una báscula digital y la motocicleta.

Mientras que a Israel “N”, de 48 años, le encontraron otras 20 bolsitas con una sustancia cristalina de características similares al cristal.

Ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones.

Posteriormente, tras celebrarse la audiencia, un juez determinó su ingreso al Centro de Reinserción Social de Apodaca, donde permanecerán mientras continúa su proceso legal.