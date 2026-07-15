Detienen a dos con 123 dosis de droga en el centro de Monterrey

Los oficiales observaron que al interior de un inmueble contiguo a un negocio de tatuajes había envoltorios con diferentes tipos de droga a la vista

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente les aseguraran 123 envoltorios con las características de las drogas conocidas como cristal y cocaína en polvo, durante un operativo realizado en el centro de la ciudad.

La movilización ocurrió alrededor de las 17:50 horas sobre la avenida Cuauhtémoc, entre la calle Padre Mier y la misma arteria, donde los oficiales ubicaron a los ahora detenidos cuando se encontraban sobre la banqueta en posesión de las sustancias ilícitas.

Los presuntos fueron identificados como Ricardo A., de 51 años, y José Miguel G., de 31 años, quienes fueron interceptados por los policías y sometidos a una revisión, localizándoles un total de 123 envoltorios con las características de la droga tipo cristal y cocaína en polvo.

Tras la detención, los oficiales observaron que al interior de un inmueble contiguo a un negocio de tatuajes había diversos envoltorios con diferentes tipos de droga a la vista, por lo que procedieron a asegurar el domicilio mientras se solicita y ejecuta un cateo por parte de las autoridades competentes.

Las autoridades señalaron que ya se realizan las investigaciones correspondientes para determinar las actividades ilícitas a las que presuntamente se dedicaban los detenidos, así como la posible relación del inmueble con la distribución de narcóticos.

La Secretaría de Seguridad de Monterrey informó que el aseguramiento del domicilio permanecerá vigente en espera de que el Ministerio Público obtenga la orden judicial para llevar a cabo la diligencia.

Los dos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para definir su situación jurídica.