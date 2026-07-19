Detienen a dos con 116 dosis de cristal en Monterrey

La Policía de Monterrey arrestó a dos hombres con 116 dosis de presunto cristal durante un operativo en el centro de la ciudad

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente les aseguraran 116 dosis de una sustancia con características del cristal, durante un operativo de vigilancia en el primer cuadro de la ciudad.

La detención se realizó en el cruce de Washington y Colegio Civil, donde los oficiales observaron a dos personas en actitud sospechosa, quienes presuntamente comercializaban sustancias ilícitas.

Al percatarse de la presencia de la patrulla, ambos intentaron retirarse del lugar, sin embargo, fueron interceptados por los uniformados, quienes les practicaron una inspección.Los detenidos fueron identificados como Luis "N" de 38 años, y Luis Gerardo "N" de 23 años, a quienes presuntamente les encontraron entre sus pertenencias las 116 dosis de la droga.

Tras su captura, ambos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.