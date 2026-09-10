Detienen a dos al recuperar vehículos robados en Guadalupe

Policías localizaron una camioneta con apoyo de GPS y aseguraron una motocicleta sin placas cuyo número de serie estaba tallado a mano, en hechos distintos.

Dos vehículos fueron recuperados y dos hombres quedaron detenidos durante intervenciones distintas realizadas por policías de Guadalupe, informó la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social del municipio.

El primer caso ocurrió en el sector de Valle Soleado, luego de que las autoridades recibieran el reporte del robo con violencia de una camioneta. Con apoyo de la ubicación GPS, los elementos lograron localizar una Nissan Estaquitas blanca.

La unidad fue interceptada sobre la avenida Israel Cavazos y el bulevar Miguel de la Madrid, donde los policías detuvieron a Raúl, de 33 años, señalado como probable participante en el robo del vehículo.

En otro hecho, elementos de la Policía Motorizada realizaban labores de disuasión delictiva cuando detectaron una motocicleta blanca sin placas sobre la avenida Eloy Cavazos y la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Camino Real.

Los ocupantes intentaron escapar al recibir la indicación de detenerse. Uno de ellos huyó corriendo, mientras que el conductor fue detenido. Al inspeccionar la motocicleta Honda, los oficiales detectaron que el número de serie se encontraba tallado a mano, lo que impedía su visibilidad.

El detenido fue identificado como Carlos Antonio, de 20 años. Tanto los dos hombres como la Nissan Estaquitas y la motocicleta quedaron a disposición de la autoridad investigadora, que determinará su situación jurídica.