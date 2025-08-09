Detienen a dos adultos y dos menores por delitos de alto impacto

Los detenidos ya eran investigados por su posible implicación en delitos como homicidio y por su presunta pertenencia a un grupo delincuencial

Cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad, fueron detenidas por elementos de fuerza civil y del grupo de coordinación metropolitana en el municipio de Juárez, por su presunta relación con diversos hechos delictivos de alto impacto.

Los detenidos fueron identificados como Sandra “N”, de 21 años; Erik “N”, de 20; y dos adolescentes de 17 y 15 años.

La detención se realizó en la colonia Colinas de San Juan, también conocida como “Colinas de la Morena”, en el cruce de las calles Olmo y Sauce Llorón, donde los elementos encontraron a un grupo de personas aparentemente consumiendo sustancias ilícitas en la vía pública.

Tras realizar una revisión precautoria, los elementos aseguraron 102 dosis de una sustancia sólida con características similares al cristal, 129 bolsas con hierba verde y seca con apariencia de marihuana, cuatro básculas digitales y tres teléfonos celulares.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos ya eran investigados por su posible implicación en delitos como homicidio y por su presunta pertenencia a un grupo delincuencial.

Los adultos fueron puestos a disposición del ministerio público, mientras que los menores de edad fueron canalizados a las instancias correspondientes para determinar su situación legal.