Detienen a dos adolescentes por riña en el FIFA Fan Fest

El operativo se llevó a cabo en la colonia Paseo de las Mitras, donde los oficiales ubicaron a los dos jóvenes, ambos de 17 años de edad

Dos adolescentes fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil al ser investigados por su presunta participación en una riña registrada hace unos días al interior del FIFA Fan Fest, como parte de las actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Nuevo León.

Investigación incluyó reconocimiento facial y geolocalización

La corporación informó que las detenciones fueron resultado de trabajos de investigación e inteligencia realizados por la División de Inteligencia e Investigación, que permitieron identificar a los presuntos involucrados mediante labores de reconocimiento facial y geolocalización.

El operativo se llevó a cabo en la colonia Paseo de las Mitras, donde los oficiales ubicaron a los dos jóvenes, ambos de 17 años de edad.

Los adolescentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía

De acuerdo con el reporte, al ser abordados por los policías opusieron resistencia, empujando y lanzando golpes contra los elementos, por lo que finalmente fueron asegurados.

Las autoridades señalaron que ambos adolescentes son investigados por su presunta participación en la riña ocurrida días atrás dentro del Fan Fest, incidente que fue documentado y posteriormente analizado por personal de inteligencia.

Los menores fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, instancia que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica conforme a la legislación vigente.

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