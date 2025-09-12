Detienen a dos adolescentes con droga y un arma en Monterrey

Los adolescentes, de 17 y 16 años, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica

Dos menores de edad fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil en Monterrey, luego de que les aseguraran un arma de fuego y dosis de droga durante un operativo de prevención realizado en el oriente de la ciudad.

El hecho ocurrió la noche del martes en la colonia Pablo A. González, donde los agentes estatales implementaron un dispositivo de seguridad con el objetivo de detectar y disuadir actos ilícitos.

En el cruce de las calles Rayones y Bernabé González, los uniformados encontraron a dos jóvenes que aparentemente se intoxicaban en la vía pública al fumar un cigarro artesanal. Al ser revisados, se descubrió que entre sus pertenencias llevaban un arma corta abastecida con nueve cartuchos, además de dos bolsas con una sustancia sólida con características similares al cristal.

Los adolescentes, de 17 y 16 años, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a lo que marca la ley para menores de edad.