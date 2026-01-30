Detienen a distribuidor de droga tras cateo en la Topo Chico

Los detectives de la Fiscalía Especializada en narcomenudeo informo que el cateo se llevó a cabo en la calle Apodaca en la colonia Topo Chico.

Durante una serie de cateos realizados en Monterrey, agentes ministeriales detuvieron a un presunto distribuidor en la colonia Topo Chico.

Los detectives de la Fiscalía Especializada en narcomenudeo informo que el cateo se llevó a cabo en la calle Apodaca.

En este lugar se logró la captura de un presunto distribuidor de droga identificado como Rubén, de 44 años de edad.

Asimismo al ingresar a la casa los detectives y elementos de Servicios Periciales localizaron 57 dosis de cristal, 23 de cocaína, una báscula, bolsas de plástico y dinero en efectivo.

Aunado este cateo, los efectivos se desplegaron hasta las colonias Hacienda Mitras y San Bernabé.

En estos sectores se llevaron a cabo dos incursiones más, pero en ninguno hubo resultados positivos.