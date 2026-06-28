Detienen a desarrollador sampetrino por presunto fraude de 57 mdp

La víctima firmó diversos contratos de compraventa bajo la promesa de recibir los inmuebles; sin embargo, la construcción nunca se concretó

De acuerdo a un trascendido, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ejecutó una orden de aprehensión contra el desarrollador inmobiliario José Manuel Mireles Verástegui, quien enfrenta una acusación por un presunto fraude inmobiliario estimado en $57,000,000 de pesos relacionado con un proyecto turístico en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Investigación involucra a otros empresarios

De acuerdo con la investigación, el empresario Pedro Miguel Babb Villarreal y Carlos Eduardo González Hernández también estuvieron involucrados en la misma carpeta de investigación junto a Mireles Verástegui por presuntamente incumplir la entrega de departamentos ofrecidos como parte de un esquema de inversión ligado al desarrollo Emma & Elissa, promovido por la empresa Aldea Oceana Holdings, SAPI de C.V.

Según el expediente, la afectada fue invitada inicialmente a participar en un proyecto inmobiliario en Tulum. Posteriormente, al existir un adeudo entre los involucrados, se le ofreció cubrir esa obligación mediante la entrega de ocho departamentos dentro del desarrollo turístico que sería construido en Playa del Carmen.

La víctima firmó diversos contratos de compraventa bajo la promesa de recibir los inmuebles; sin embargo, la construcción nunca se concretó y el proyecto permaneció sin avances. Ante ello, presentó una denuncia por fraude ante la Fiscalía de Nuevo León.

Tras la ejecución de la orden de captura, José Manuel Mireles fue internado en el Centro de Reinserción Social de Apodaca para enfrentar el proceso penal.

Uno de los señalados permanece bajo protección judicial

En contraste, Pedro Miguel Babb Villarreal continúa en libertad debido a una suspensión definitiva concedida por una jueza federal con sede en Matamoros, Tamaulipas, resolución que mantiene sin ejecutarse la orden de aprehensión en su contra mientras se resuelve el juicio de amparo. El proceso judicial, sin embargo, permanece abierto y aún no existe una resolución definitiva sobre el fondo del asunto.

El abogado de la parte denunciante, Gabriel Garza Fernández, ha señalado públicamente que los empresarios ofrecieron un proyecto inmobiliario que nunca fue desarrollado, pese a que la víctima entregó bienes y recursos como parte de la operación.

La defensa sostiene que las investigaciones revelaron que el desarrollo inmobiliario no presentaba avances constructivos y que existían diversas irregularidades relacionadas con el proyecto ofrecido.

Con la detención de Mireles Verástegui, la Fiscalía de Nuevo León continúa el proceso penal por el presunto fraude inmobiliario, mientras el caso sigue su curso respecto a los demás señalados y al juicio de amparo promovido por Pedro Miguel Babb Villarreal.