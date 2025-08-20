Detienen a culpable de homicidio en Guadalupe

La agencia estatal de investigaciones detuvo a Marco Antonio “N”, de 36 años, por su probable responsabilidad en el asesinato de un hombre

La agencia estatal de investigaciones detuvo a Marco Antonio “N”, de 36 años, por su probable responsabilidad en el asesinato de un hombre, en la colonia La Joyita, en Guadalupe.

El imputado fue detenido en calles de la colonia Urdiales, en el municipio de Monterrey,

De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima quien habría sido ahijado de Marco Antonio, se encontraba al interior de una vivienda cuando el ahora detenido ingresó al inmueble.

Tras una discusión, habría atentado físicamente contra el hombre, provocándole lesiones que le causaron la muerte en el lugar.

Según la información recabada, tras el presunto ataque, el investigado se dio a la fuga a bordo de una camioneta.

Marco Antonio “N”, permanecerá en un centro de reinserción social estatal.