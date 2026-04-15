Detienen a cuatro y aseguran motos tras cateo en Montemorelos

Se aseguraron siete motocicletas con reporte robo, cinco motocicletas irregulares y dos cuatrimotos irregulares en resguardo de la fiscalía

Cuatro personas fueron detenidas tras un cateo realizado en el municipio de Montemorelos, donde además se aseguraron varias motocicletas presuntamente vinculadas a hechos ilícitos. Los implicados quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras que los vehículos fueron puestos bajo resguardo de la autoridad.

Detienen a cuatro tras cateos en distintas colonias

Las personas detenidas fueron identificadas como Manuel Alberto, N.N. de 43 años de edad; Gerardo, N.N. de 37 años; Mario Segundo, N.N. de 45 años; y Mónica Gabriela, N.N. de 27 años.

De acuerdo con la información oficial, las acciones se desarrollaron en diversos puntos. Una de las primeras intervenciones tuvo lugar en la colonia Fraccionamiento Los Naranjos, para posteriormente continuar sobre la avenida José María Parás, en el barrio Zaragoza.

En estos operativos, las autoridades lograron asegurar tres vehículos tipo sedán de reciente modelo, los cuales quedaron bajo resguardo de instancias estatales.

Último cateo permitió capturas en Riberas del Río Pilón

La detención de los cuatro implicados se concretó durante un cateo en la colonia Riberas del Río Pilón, en el cruce con la calle María del Refugio, en la colonia Ladrillera, donde participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Buscaban motocicleta robada; hallan más unidades

Las diligencias tenían como objetivo ubicar una motocicleta marca Bajaj, tipo Pulsar 160 N, modelo 2025, color negro, con placas 47SGL9 del estado de Nuevo León, la cual contaba con reporte de robo.

Sin embargo, las revisiones derivaron en el hallazgo de más unidades con irregularidades, ampliando el aseguramiento a varias colonias intervenidas durante los cateos.

En total, las autoridades aseguraron 18 motocicletas y tres vehículos con reporte de robo, los cuales quedaron a disposición de la autoridad estatal mientras continúan las investigaciones correspondientes.