Detienen a cuatro tras riña entre familias de Escobedo

La confrontación ocurrió en la colonia Alianza Real y dejó personas lesionadas y daños en una vivienda, donde una familia se resguardaba con sus cuatro hijos

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Una riña entre dos familias en la colonia Alianza Real, en Escobedo, dejó personas lesionadas y daños en una vivienda, además de cuatro personas detenidas.

Los hechos ocurrieron el 15 de septiembre sobre la calle Juárez, donde policías que realizaban recorridos de vigilancia y observaron a un grupo de personas que presuntamente intentaba ingresar por la fuerza a un domicilio.

De acuerdo con la corporación, los involucrados golpeaban la puerta y causaban daños en la fachada, mientras desde el interior de la vivienda se solicitaba auxilio.

Los elementos intervinieron y detuvieron a Cristofer “N” de 21 años; Evaristo “N” de 36; Katalina “N” de 56 y Cruz “N” alias “Big Show” de 57 años, señalados como probables agresores.

La familia que se encontraba dentro del domicilio denunció que los presuntos agresores habrían ingresado a la vivienda, ocasionado destrozos y agredido a los padres de familia, Víctor “N” y Erika “N”, ambos de 41 años.

La pareja se encontraba resguardando a sus cuatro hijos menores de edad al momento de la confrontación y posteriormente presentó la denuncia correspondiente.

En redes sociales también circuló un video en el que aparece una mujer con una lesión en el rostro, quien presuntamente pertenecería a la familia de los ahora detenidos.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo informó que, hasta el momento, no ha recibido una denuncia formal por parte de esta mujer.