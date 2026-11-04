Detienen a cuatro tras riña en parque de San Pedro

Los hechos se registraron en el área de las canchas de fútbol, en el cruce de las avenidas Manuel J. Clouthier y Ruiz Cortines

Cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Policía de San Pedro, luego de protagonizar una discusión que derivó en una presunta riña en el Parque Clouthier, ubicado en la zona poniente del municipio.

Los hechos se registraron en el área de las canchas de fútbol, en el cruce de las avenidas Manuel J. Clouthier y Ruiz Cortines, donde policías municipales atendieron un reporte recibido a través del C4.

Al arribar, los oficiales encontraron a un grupo de personas que discutían, entre ellas dos mujeres que continuaban intercambiando gritos e insultos.

Ante la situación, los uniformados intervinieron para intentar controlar el conflicto y restablecer el orden; sin embargo, los involucrados presuntamente hicieron caso omiso a las indicaciones de los elementos.

Por estos hechos fueron detenidos Rosa “N”, de 31 años; Zomayra “N”, de 32; Iván “N”, de 21; y Luis “N”, de 41 años, quienes fueron trasladados a las instalaciones del C2 de San Pedro por faltas administrativas.