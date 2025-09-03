Detienen a cuatro presuntos huachicoleros

Cuatro hombres fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil tras ser sorprendidos presuntamente extrayendo de manera ilegal hidrocarburo en un predio del municipio de Apodaca.

Los detenidos fueron identificados como Emmanuel “N”, de 34 años; Ezequiel “N”, de 33; Jorge “N”, de 42, y Pedro “N”, de 37, quienes ya contaban con denuncias previas por actividades relacionadas con el robo de combustible, también conocido como "huachicoleo".

La captura se llevó a cabo en la calle Félix Lozano, en la colonia Santa Rosa, luego de que los agentes detectaran movimientos sospechosos en un terreno donde se encontraban dos vehículos particulares, un Nissan Versa y un Sentra con placas del Estado de México, así como un tractocamión con una pipa.

Según el reporte oficial, del tractocamión sobresalía una manguera conectada a un hueco en la tierra, donde dos de los hombres la manipulaban mientras un tercero vigilaba desde la parte superior de la unidad. Al intentar intervenir, una cuarta persona salió de la cabina del tractocamión e intentó huir junto a los otros, pero todos fueron interceptados por los elementos de seguridad.

Los cuatro presuntos huachicoleros fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes.