Detienen a cuatro presuntos generadores de violencia en Apodaca

Durante la revisión, las autoridades aseguraron más de 200 dosis de droga, un revólver, dos armas largas con 26 cartuchos y efectivo

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a cuatro presuntos generadores de violencia y supuestos integrantes de un grupo delictivo en el municipio de Apodaca.

Los detenidos fueron identificados como Juan “N”, de 29 años; Rodolfo “N”, de 32; José “N”, de 47; y Ángel “N”, de 37.

La captura se realizó durante un operativo en la colonia Moisés Sáenz, cuando agentes de seguridad interceptaron un vehículo Dodge Attitude en la calle José Isabel Robles, donde viajaban los sospechosos, uno de ellos presuntamente armado.

Durante la revisión, las autoridades aseguraron 130 dosis de presunta cocaína en piedra, 121 envoltorios con aparente marihuana, un revólver, dos armas largas con 26 cartuchos, dinero en efectivo y herramientas de pesaje.

Los cuatro hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.