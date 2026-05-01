Detienen a cuatro presuntos delincuentes ligados a bloqueos en NL

El operativo se llevó a cabo en la colonia Parque Bicentenario, donde mediante acciones de georreferenciación se logró ubicar a los sospechosos

Cuatro personas fueron detenidas por elementos de Fuerza Civil en el municipio de General Bravo, como parte de labores de inteligencia que los vinculan con actividades delictivas de alto impacto y presuntamente con los bloqueos recientes en carreteras del estado, añadiéndose a las seis que fueron detenidas previamente.

El operativo se llevó a cabo en la colonia Parque Bicentenario, donde mediante acciones de georreferenciación se logró ubicar a los sospechosos. En el sitio fueron capturados Adán “N”, de 24 años, Hazar “N”, de 25, Alexis “N”, de 28 y Linda “N”, de 22 años.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos hábiles, dosis de droga, equipos de radiocomunicación y diverso equipo táctico presuntamente utilizado para actividades ilícitas.

De acuerdo con información de inteligencia, los detenidos podrían estar relacionados con los bloqueos registrados recientemente en el municipio de China, acciones atribuidas a grupos criminales para obstaculizar la operación de las autoridades.

Los cuatro fueron puestos a disposición de la fiscalía general de la República, donde se continuará con las investigaciones correspondientes.