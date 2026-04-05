Detienen a cuatro por robo de chatarra de tren en Monterrey

Este hecho sucede entre señalamientos recientes sobre la falta de seguridad en trenes de carga, luego de que se evidenciaran casos de robo de mercancía.

Tres hombres y una menor de edad fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey al ser sorprendidos robando chatarra de vagones del ferrocarril, en la colonia Del Norte.

¿Dónde y cómo ocurrió la detención?

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Servicio Postal y Mariano Escobedo, donde fueron capturados Jonathan “N” de 39 años, originario de Honduras; Andrés “N” de 51; Donaldo “N” de 27; y Susan, de 16 años de edad.

¿Qué detectaron las autoridades durante el recorrido?

De acuerdo con el reporte, oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando el C4 alertó sobre varias personas que sustraían partes de acero de un tren detenido en la zona.

¿Cómo fue el operativo y aseguramiento?

Al arribar al sitio, los policías observaron a tres de los presuntos arriba de los vagones arrojando la chatarra, mientras un cuarto implicado la almacenaba en costales. Los uniformados lograron interceptarlos y detenerlos antes de que escaparan, asegurando además el material robado.

¿Qué contexto rodea este caso?

Este hecho se da en un contexto de señalamientos recientes sobre la falta de seguridad en trenes de carga, luego de que en Info7 se evidenciaran casos de robo de mercancía en estas unidades.

¿Qué sigue para los detenidos?

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.