Detienen a cuatro por robo a supermercado en Allende

Las autoridades señalaron que mediante las cámaras de videovigilancia del interior del centro comercial se logró la identidad de los participantes en el robo.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Cuatro presuntos responsables del robo a Bodega Aurrera en Allende fueron capturados; se les investiga por al menos 60 robos.

De acuerdo a la información preliminar, las autoridades señalaron que mediante las cámaras de videovigilancia del interior del centro comercial se logró la identidad de los participantes en el robo.

Fue el día 30 de julio durante la mañana que reportaron el robo en la carretera nacional en la colonia San Javier en una tienda de una cadena comercial.

Los delincuentes se llevaron dinero en efectivo, alrededor de 600 mil pesos, dinero en efectivo que se encontraba en un entorno.

Para cometer el robo, los delincuentes cortaron el sistema de seguridad e ingresaron por la parte del techo, por el área de la caja central, donde dañaron la tolva para cometer el robo.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades de la fiscalía y se les investiga por al menos 60 robos cometidos en el estado de Nuevo León.