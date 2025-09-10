Detienen a cuatro por riña y les encuentran droga

Los detenidos fueron identificados como Daniel y Yair "N", ambos de 18 años y quienes estaban acompañados por dos menores de 16 y 17 años

El Grupo de Coordinación Metropolitana detuvo a cuatro hombres, dos de ellos menores de edad, luego de ser sorprendidos en una riña en calles del municipio de Guadalupe.

Los hechos ocurrieron en la colonia Dos Ríos, del citado municipio, donde las autoridades realizaron un operativo estratégico para detectar actividades ilegales.

Personal de Policía de Guadalupe y Fuerza Civil realizaron un despliegue sobre las calles Río Tamuín y Río Grande, donde detectaron a un grupo de personas en una pelea, por lo que se acercaron para evitar que esta creciera.

Durante la inspección de rutina, a los sujetos se les decomisaron sustancias con características de droga tipo cristal; además de hierba verde y seca similar a la marihuana.

Los dos adultos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que los menores fueron canalizados a las instancias correspondientes.