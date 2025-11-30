Detienen a cuatro por presunto narcomenudeo en Santa Catarina

La Fiscalía informó que los detenidos fueron vinculados a proceso y un juez les impuso prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

La Fiscalía General de Nuevo León informó que cuatro personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en delitos contra la salud, tras ser detenidas durante un operativo realizado por elementos de Fuerza Civil en el municipio de Santa Catarina.

La audiencia inicial por control de detención e imputación se llevó a cabo este 29 de noviembre de 2025, donde fueron presentados ante un juez Jesús “N”, de 31 años; Luis “N”, de 29; Sonia “N”, de 30, y Karina “N”, de 27 años. Durante la diligencia, la autoridad judicial resolvió dictarles auto de vinculación a proceso, determinando además como medida cautelar la prisión preventiva, misma que deberán cumplir en los Centros de Readaptación Social Estatales correspondientes.

Las autoridades establecieron un plazo de 20 días para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se continuarán recabando datos de prueba para fortalecer la carpeta de investigación y determinar su posible responsabilidad en los hechos imputados.

¿En qué consisten los delitos contra la salud y cómo se castigan?

Los delitos contra la salud están relacionados principalmente con la producción, transporte, comercio, suministro y posesión de sustancias prohibidas, como narcóticos y psicotrópicos, sin la debida autorización legal. En México, este tipo de conductas se encuentran tipificadas tanto en el Código Penal Federal como en la Ley General de Salud, y buscan proteger el bienestar físico y mental de la población frente al consumo y distribución de drogas ilegales.

Estas acciones pueden incluir desde la venta al menudeo hasta la posesión con fines de comercio, distribución o suministro a terceros. Dependiendo de la cantidad, el tipo de sustancia y las circunstancias de la detención, las penas pueden variar, pero suelen contemplar años de prisión y sanciones económicas.

Las autoridades consideran estos delitos como un riesgo directo para la salud pública, ya que fomentan adicciones, violencia y descomposición social, por lo que su persecución es una prioridad dentro de las labores de seguridad en los municipios del estado.