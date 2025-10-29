Info 7 Logo
Detienen a cuatro por posesión de droga en Monterrey

Por: Carlos Enríquez

28 Octubre 2025, 06:52

En dos hechos distintos, a los detenidos se les asegurados envoltorios con presunta mariguana, cocaína y droga tipo cristal.

Cuatro hombres fueron detenidos en dos hechos distintos en el municipio de Monterrey, luego de que les fueran asegurados envoltorios con presunta mariguana, cocaína y droga tipo cristal. Uno de los detenidos es originario de Guatemala.

El primer caso ocurrió en el cruce de las calles Villagrán y Miguel Domínguez, en la colonia Industrial, donde fueron arrestados Óscar M., de 29 años, y José Adrián G., de 26. Ambos fueron sorprendidos por elementos policiacos cuando protagonizaban una riña en la vía pública.

Al intervenir, los oficiales sometieron a los implicados y realizaron una inspección preventiva, encontrando entre sus pertenencias un total de 20 envoltorios con hierba verde con las características de la mariguana.

Horas más tarde, alrededor de las 19:30, otros dos hombres fueron detenidos en el cruce de Arteaga y Juan Álvarez, en la zona centro de la ciudad. Los sospechosos, identificados como Alexis Michel V., de 38 años, y Gustavo C., de 34, intentaron correr al notar la presencia de los uniformados.

Tras ser alcanzados y revisados, se les encontraron 27 envoltorios de plástico que contenían una sustancia sólida con las características físicas del cristal. Los cuatro detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, dde onquedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que serán las encargadas de determinar su situación jurídica.

