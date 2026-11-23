Durante el Operativo Centinela, policías decomisaron básculas grameras, celulares y efectivo; los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público local

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pesquería detuvieron a tres hombres y una mujer, además de asegurar 186 envoltorios con presuntas drogas, durante acciones del Operativo Centinela en la colonia Valle de Santa María.

La intervención ocurrió sobre la calle Calabria, en el sector Pisa, donde los oficiales observaron a cuatro personas que discutían en la vía pública y se acercaron para verificar la situación.

De acuerdo con el informe policial, durante las inspecciones localizaron 112 envoltorios con hierba verde y seca, con características similares a la marihuana, y otros 74 con una sustancia similar al cristal.

También fueron aseguradas tres básculas grameras, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Las personas detenidas fueron identificadas como José “N”, de 45 años; Verónica “N”, de 44; Edgar “N”, de 20, y Orlando “N”, de 22 años.

Los cuatro fueron trasladados a las instalaciones del C4 y puestos a disposición del Ministerio Público, junto con los indicios asegurados, para determinar su situación jurídica.