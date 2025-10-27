Detienen a cuatro personas tras operativos en Santa Catarina

Cuatro personas fueron arrestadas en distintas colonias de Santa Catarina por posesión de drogas y quedaron a disposición del Ministerio Público

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Catarina informó que durante la última semana fueron detenidas cuatro personas en distintos puntos del municipio por la presunta posesión de sustancias prohibidas.

El primero de los casos ocurrió el 22 de octubre, cuando Jesús “N”, de 43 años, fue arrestado en la colonia 27 de Mayo. Los elementos policiacos le aseguraron una pipa con residuos de “cristal” y varias bolsitas con una sustancia similar.

Esa misma noche, a las 22:25 horas, Ana Karen “N”, de 27 años, fue detenida en la colonia Hacienda Santa Catarina con varias dosis de las drogas conocidas como “cristal” y “cocaína en piedra”.

El 23 de octubre, a las 19:40 horas, agentes municipales capturaron a Juan “N”, de 42 años, en la colonia San Francisco, quien portaba bolsas con una sustancia cristalina con características del narcótico “cristal”.

Finalmente, el 25 de octubre, cerca de las 23:10 horas, Brayan Edgardo “N”, de 28 años, fue detenido en la colonia Bosques de la Huasteca con varias bolsas de polvo blanco con apariencia de “cocaína” y una pipa con residuos de “cristal”.

Las cuatro personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación legal.