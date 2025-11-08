Detienen a cuatro personas ligadas a robos de casas en San Pedro

A través de las cámaras se detectó un auto con placas del estado de Coahuila, el cual había ingresado al municipio y estaba vinculado a actividades delictivas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García detuvieron a cuatro personas presuntamente involucradas en una serie de robos a casa habitación en distintos sectores del municipio.

La detención ocurrió tras una alerta emitida por el C4 sobre un vehículo Chrysler 200 rojo con placas de Coahuila, vinculado a actividades delictivas. Agentes municipales localizaron el automóvil sobre la avenida Alfonso Reyes, en la colonia San Patricio 2º Sector, donde fueron asegurados tres hombres originarios de la Ciudad de México: Gabriel “N” de 38 años, Gerardo “N” de 40; y José “N” de 36.

Durante la inspección, los oficiales encontraron bolsas con droga tipo cristal, cuerdas y herramientas presuntamente utilizadas para cometer robos.

Posteriormente, una mujer que circulaba en un vehículo Honda Civic Palteado, identificada como Lorena “N” de 35 años y nacionalidad colombiana, fue detenida aceptando su vinculación con el grupo.

Las investigaciones señalan que los detenidos habrían participado en robos a viviendas en sectores como Hacienda San Agustín y Antiguo Camino a San Agustín.

Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras la corporación reiteró su política de cero tolerancia hacia la delincuencia para mantener la seguridad y paz en el municipio.

