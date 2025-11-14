Detienen a cuatro personas en operativos en Guadalupe

En total, en estos dos operativos las autoridades lograron asegurar 15 kilos de lo que se presume es marihuana. Los detenidos quedaron a disposición del MP

En dos operativos distintos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía de Guadalupe detuvieron a cuatro personas presuntamente dedicadas a la venta y distribución de droga.

En la primera intervención, efectuada en la colonia Xochimilco, los oficiales interceptaron un vehículo con tres ocupantes, dos hombres y una mujer, a quienes se les encontraron 24 bolsas con hierba similar a la marihuana con un peso de alrededor de 10 kilos.

Más tarde, en una segunda acción sobre la avenida Reynosa, los policías motorizados capturaron a otro individuo que transportaba cinco paquetes de la misma sustancia, con un peso estimado de 5 kilos.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.