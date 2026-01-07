Detienen a cuatro personas en Galeana por presunto narcomenudeo

En el vehículo encontraron 57 bolsas con hierba verde con características de la marihuana; 57 bolsas con sustancias tipo cristal, cuatro básculas y dinero

Cuatro personas fueron detenidas en el municipio de Galeana luego de que se les encontrara diversas dosis de droga en el vehículo en el cual se desplazaban.

La detención se realizó en la colonia José Salazar Reyna por elementos de Fuerza Civil, quienes se percataron de un vehículo sedán el cual era conducido de manera imprudente.

Según la información, los elementos le marcaron el alto al vehículo y abordaron a los ocupantes, sin embargo, las cuatro personas, entre ellos un adolescente de 15 años, comenzaron a actuar de una manera agresiva y renuente, por lo cual los elementos activaron los protocolos de seguridad y realizaron una inspección preventiva.

En el vehículo encontraron 57 bolsas con hierba verde y seca con características de la marihuana; 57 bolsas con sustancias tipo cristal, cuatro básculas digitales y dinero en efectivo.

Ante los hallazgos, se detuvo a Ángel N de 27 años de edad, Luis N de 30 Años y Osgualdo de 35 años, y también un adolescente de 15 años; los adultos fueron trasladados a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones.