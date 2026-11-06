Detienen a cuatro personas en cateos simultáneos en Guadalupe

Fueron agentes de la división de narcóticos quienes encabezaron las incursiones, acompañados de binomios caninos para facilitar la detección de estupefacientes.

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Tres cateos simultáneos derivados de una investigación por asesinato resultaron en el arresto de cuatro personas y el aseguramiento de droga en la colonia Valle Soleado, en Guadalupe.

Las incursiones tenían como objetivo buscar estupefacientes y otras evidencias para robustecer la indagatoria del crimen, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con el Ejército Mexicano, irrumpieron antes de las 6:00 de la mañana del jueves en viviendas ubicadas en diferentes cuadras del sector.

Los despliegues ocurrieron sobre las calles Valle de México, Valle Morelia y Valle de los Pinos.

Fueron agentes de las divisiones de narcóticos y homicidios quienes encabezaron los operativos, acompañados de binomios caninos para facilitar la detección de pruebas.

En los domicilios se logró el arresto de cuatro presuntos involucrados: Ángel de 28 años, Jaime de 23; María de 57; y Yuliana de 28.

Así mismo, se halló una cantidad no determinada de marihuana en bolsas de plástico, y también tres teléfonos celulares.

Uno de los domicilios inspeccionados quedó bajo resguardo de la Fiscalía.