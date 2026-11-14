Detienen a cuatro personas durante operativo en Pesquería

Elementos de seguridad de Pesquería aseguraron diversas dosis de narcóticos, básculas grameras y dinero en efectivo en dos eventos.

En dos eventos realizados como parte del Operativo Centinela, elementos de Seguridad de Pesquería detuvieron a cuatro personas por su probable participación en delitos contra la salud, asegurando diversas dosis de droga, tres básculas grameras y dinero en efectivo.

Primer evento: detención en la colonia Parque Real de Loreto

El primer evento se registró en el cruce de las calles San Ambrosio y San Agustín, en la colonia Parque Real de Loreto, donde policías que realizaban recorridos de prevención observaron a dos hombres y una mujer que discutían en la vía pública.

Al acercarse para conocer lo que ocurría, las personas comenzaron a insultar a los oficiales, por lo que se les informó que serían detenidas por una falta administrativa.

Durante las inspecciones les localizaron entre sus pertenencias un total de 61 envoltorios con cristal, ocho con cocaína en piedra y cinco con marihuana, además de dos básculas grameras y 500 pesos en efectivo.

Las personas detenidas fueron identificadas como Antonio “N”, de 38 años; Alexis “N”, de 31, y Yaretzi “N”, de 23 años.

Segundo evento y puesta a disposición en Valle de Pesquería

En un segundo evento, se registró sobre la calle Lirio, en la colonia Valle de Pesquería, donde la persona detenida fue identificada como Cristian “N”, de 31 años, a quien le aseguraron 41 envoltorios con cristal, cinco con marihuana, una báscula gramera y 110 pesos en efectivo.

Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.