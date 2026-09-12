Detienen a cuatro personas con 75 dosis de droga en Monterrey

Las capturas se registraron en las colonias Industrial, Sarabia y Centro, quedando los implicados ante la autoridad competente.

Cuatro personas, entre ellas dos hombres señalados como presuntos generadores de violencia, fueron detenidas por elementos de la Policía de Monterrey en distintos puntos de la ciudad, luego de que presuntamente les localizaran un total de 75 envoltorios con una sustancia sólida con características similares a la droga conocida como cristal.

La primera detención ocurrió en el cruce de Colón y Bernardo Reyes, en la colonia Industrial, donde fueron capturados Cristoffe “N”, de 46 años, y Mireya “N”, de 30.

De acuerdo con la corporación, los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia cuando observaron a la pareja intercambiando una bolsa de plástico con contenido sospechoso.

Tras realizarles una revisión, les localizaron 45 envoltorios con una sustancia sólida similar al cristal.

El hombre es investigado además por su probable relación con la venta de droga, extorsiones y cobro de cuota.

Posteriormente, en el cruce de Colón y Prolongación Jiménez, en la colonia Sarabia, fue detenido Dámaso Kalimba “N”, de 32 años.

Tras ser sometido, los policías le localizaron 15 envoltorios con una sustancia sólida con características similares a la droga cristal.

El tercer hecho ocurrió en Arteaga y Rayón, en el Centro de Monterrey, donde fue detenida Paulina “N” de 38 años.

A quien le encontraron entre su ropa 15 bolsas con una sustancia sólida similar al mismo narcótico.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.