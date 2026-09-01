Detienen a cuatro jóvenes tras persecución en Monterrey

El operativo arrancó en la avenida Bernardo Reyes luego de que el conductor de la camioneta huyera a exceso de velocidad.

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Cuatro personas, entre ellas un menor de edad, fueron detenidas por elementos de la Policía de Monterrey luego de protagonizar una persecución que terminó en la colonia Constituyentes del 57.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 01:45 horas, cuando los oficiales realizaban labores de vigilancia sobre la avenida Bernardo Reyes y detectaron un automóvil Pontiac Aztek negro, con placas TEH-559-A, que circulaba a exceso de velocidad y presuntamente ignoraba los semáforos en rojo.

Al marcarle el alto, el conductor hizo caso omiso y aceleró, por lo que los policías iniciaron una persecución que se extendió por varias calles, hasta ingresar primero a la colonia Niño Artillero y posteriormente a Constituyentes del 57.

Durante la huida, el vehículo habría impactado en varias ocasiones a las unidades policiacas, hasta que los oficiales lograron cerrarle el paso.

Tras descender del automóvil, los dos hombres que viajaban en el vehículo presuntamente comenzaron a agredir físicamente a los policías, quienes finalmente lograron someterlos.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Gael “N”, de 17 años; Ángel Antonio “N”, de 18; Jazmín Alejandra “N”, de 19; y Ángela Violeta “N”, de 20 años.

Las cuatro personas fueron trasladadas a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.