Detienen a cuatro hombres tras operativos en Santa Catarina

Detenciones en operativos simultáneos en Santa Catarina revelan hallazgos de droga, dinero y un vehículo robado, en acciones que siguen bajo investigación.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina realizaron la detención de tres personas por presuntos delitos contra la salud, así como el aseguramiento de un hombre por su probable participación en el delito equiparable al robo de vehículo, durante distintos operativos de vigilancia.

¿Cómo ocurrió la primera detención en Rincón de las Mitras?

La primera intervención se registró en la colonia Rincón de las Mitras, en el cruce de Huitzilihuitl y Palermo, donde los oficiales detectaron a dos hombres discutiendo en la vía pública.

Durante el altercado, uno de ellos mostró una bolsa con hierba con características similares a la marihuana. Al notar la presencia de los policías, ambos intentaron huir; sin embargo, uno fue detenido en el lugar, mientras que el otro logró escapar.

El detenido fue identificado como Walter Jesús “N”, de 19 años, a quien le encontraron diversos envoltorios con hierba verde y seca, así como cigarrillos y bolsas de plástico con características similares a la marihuana, que portaba en una mochila.

¿Qué aseguraron en la detención sobre la Monterrey–Saltillo?

Más tarde, en una segunda acción en la colonia Las Anacuas, los elementos detuvieron a dos hombres sobre la carretera Monterrey–Saltillo, en su cruce con Quinta Avenida.

Tras marcarles el alto e inspeccionar el vehículo en el que se desplazaban, los oficiales localizaron bolsas con sustancia sólida similar a la cocaína en piedra, envoltorios con hierba con características de la marihuana, así como dosis de una sustancia granulada similar al cristal.

Además, se les aseguró dinero en efectivo, teléfonos celulares y una báscula gramera.

Los detenidos fueron identificados como José Alfredo “N”, de 53 años, y Jorge Luis “N”, de 40 años, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público junto con el vehículo asegurado.

¿Cómo recuperaron la motocicleta con reporte de robo?

En una tercera intervención, la tarde del viernes, policías municipales detectaron a un hombre que empujaba una motocicleta en calles de la colonia Eugenio Canavati.

Fue en el cruce de Cerro Azul y Xochipilli donde le dieron alcance. El individuo, identificado como Isaías “N”, de 34 años, no pudo acreditar la propiedad del vehículo.

Al verificar el número de serie, se confirmó que la motocicleta no contaba con placas y tenía reporte de robo desde el 9 de abril en la colonia Rincón de las Mitras.

En los tres casos, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.