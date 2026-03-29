Detienen a cuatro hombres por lanzarse de catamarán en la Presa

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juez Cívico en turno por alterar el orden público, en espera de que se determinen las sanciones correspondientes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago detuvieron a cuatro hombres tras protagonizar un incidente en la Presa Rodrigo Gómez La Boca, luego de lanzarse desde un catamarán en una zona recreativa.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con el reporte, Josué “N”, de 36 años; Luis “N”, de 35; y Alejandro “N”, de 54, originarios de la Ciudad de México, así como Alexis “N”, de 29 años, de Monterrey, se encontraban a bordo de una embarcación recreativa cuando decidieron saltar desde el segundo nivel hacia el agua.

Activan alerta tras incidente en el catamarán

La situación fue reportada de inmediato por un colaborador del catamarán, quien activó el botón de alerta instalado en la zona, lo que permitió la rápida movilización de las autoridades.

Rescate sin lesionados de gravedad

A la llegada de los elementos de seguridad, los cuatro hombres ya habían sido auxiliados por personal de embarcaciones cercanas, sin que se reportaran lesiones de gravedad derivadas del incidente.

Quedan a disposición de autoridad cívica

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juez Cívico en turno por alterar el orden público, en espera de que se determinen las sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente.