Detienen a cuatro hombres con presuntas drogas en Juárez

Los sospechosos fueron asegurados por los oficiales tras ser detectados en posesión de sustancias ilícitas y dinero en la vía pública.

Cuatro hombres fueron detenidos por policías de Juárez durante distintos recorridos de vigilancia del Operativo Calles en Orden, luego de que presuntamente les localizaran diversas dosis de droga en tres colonias del municipio.

La primera intervención ocurrió en Paseo Las Lomas, donde los oficiales atendieron un reporte ciudadano sobre un hombre que aparentemente ofrecía sustancias ilícitas a los transeúntes. Al localizarlo y realizarle una inspección, identificaron a Jesús Eduardo “N”, de 41 años, a quien le encontraron dosis con características de marihuana, cristal y cocaína en piedra, además de dinero en efectivo.

Una segunda detención se registró en la colonia Las Lomas, cuando los policías se aproximaron a dos hombres que discutían en la vía pública. Uno de ellos logró escapar, mientras que Jonathan Jesús “N”, de 18 años, fue detenido al encontrarle presuntas dosis de cristal y cocaína en piedra, así como efectivo.

El tercer caso ocurrió en la colonia Los Reyes, donde los uniformados observaron a dos hombres que discutían y se empujaban. Al acercarse, detectaron que uno de ellos presuntamente entregaba varias bolsas con una sustancia cristalina al otro, por lo que procedieron a revisarlos.

En ese punto fueron detenidos Víctor Manuel “N”, de 22 años, y José Manuel “N”, de 39, a quienes también les encontraron diversas dosis de una sustancia con características del cristal y dinero en efectivo.

Los cuatro detenidos, junto con las sustancias aseguradas, quedaron a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.