Detienen a cuatro hombres con órdenes de aprehensión vigentes

Los cuatro hombres fueron entregados a la Policía Ministerial para posteriormente ser ingresados al Centro de Reinserción Social Número 1

Cuatro personas fueron capturadas por elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca luego de que, tras ser arrestadas por distintas infracciones administrativas, se confirmó que eran requeridas por autoridades judiciales mediante órdenes de aprehensión.

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad informó que con estas acciones suman 59 mandamientos judiciales ejecutados por la corporación en lo que va del año.

Uno de los detenidos fue identificado como Iram Joel “N”, de 36 años, quien era buscado por los delitos de robo con violencia y daños en propiedad ajena.

Su detención ocurrió en la colonia San Miguel Golondrinas, donde inicialmente fue asegurado por una falta administrativa y posteriormente por resistencia de particulares.

En otra intervención, los policías arrestaron a Francisco Javier “N”, de 33 años, originario de Durango, quien contaba con una orden de aprehensión por robo de vehículo.

Al momento de su captura, ocurrida en el sector Rinconada, le fueron asegurados una réplica de arma de fuego corta, además de dispositivos presuntamente utilizados para vulnerar sistemas electrónicos de automóviles e inhibidores de GPS y alarmas.

También fue detenido Pablo Antonio “N”, de 34 años, tras alterar el orden público en el centro de Apodaca.

Al verificar sus datos, se confirmó que era requerido por el delito de resistencia de particulares.

El cuarto caso corresponde a John Steven “N”, de 27 años, quien fue interceptado en la colonia Artemio Treviño luego de ser visto merodeando entre los pasillos de varias viviendas.

Las autoridades confirmaron que también tenía una orden de aprehensión vigente por resistencia de particulares.

Los cuatro hombres fueron entregados a la Policía Ministerial, en coordinación con la Unidad de Medidas Cautelares, para posteriormente ser ingresados al Centro de Reinserción Social Número 1, en el municipio de Salinas Victoria.